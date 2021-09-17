كشفت بريطانيا، اليوم (الجمعة)، عن إجراءات لتعزيز السفر الدولي من خلال تخفيف القيود المفروضة على المسافرين تدخل حيز التنفيذ في الرابع من أكتوبر القادم.واستغنت بريطانيا عن متطلبات إجراء فحوص كوفيد-19 المكلفة للمسافرين الذين حصلوا على التطعيم بشكل كامل، كما تخلت عن نظامها الخاص بتصنيف وجهات السفر. وأضافت 8 دول إلى قائمتها للدول الآمنة.ويعني القرار الجديد أن بإمكان المسافرين السعوديين المحصنين بجرعتين السفر إلى بريطانيا دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة PCR عند الوصول.وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابز إن المسافرين العائدين إلى بريطانيا من تركيا وباكستان والمالديف لن يضطروا للخضوع للحجر الصحي عند عودتهم، بعد رفع تلك الدول مما يسمى بـ«قائمة كوفيد الحمراء» للسفر.وأضاف شابز أنه طبقا للإجراءات الجديدة سيجري تصنيف وجهات السفر ببساطة ما بين وجهات عالية أو منخفضة الخطورة، بدلا من نظام الألوان الأحمر والأصفر والأخضر. وكتب على حسابه على تويتر: «نعمل على تسهيل إجراءات فحوص السفر بشكل أكبر».