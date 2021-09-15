بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة بوريس جونسون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، في وفاة والدته.

وقال الملك: «تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة بوريس جونسون، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، في وفاة والدته.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».