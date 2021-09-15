أعلنت وزارة الصحة، اعتزامها نقل كافة الخدمات التي يوفرها تطبيق «موعد» إلى تطبيق «صحتي» بصفته التطبيق الموحد للوزارة، موضحة أنه يمكن الاستفادة من خدمات «موعد» في تطبيق «صحتي».

وسعيا من وزارة الصحة نحو توحيد خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمستفيدين، فقد دأبت باستمرار على تحديث تطبيق «صحتي» الموحّد لوزارة الصحة ليشمل كافة الخدمات الصحية المختلفة للأفراد في المملكة، التي يوفرها تطبيق «موعد» وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، إذ يتيح تطبيق «صحتي» الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي المتعلقة بصحة الفرد، والأسرة، وزيادة الوعي الصحي بشكل عام.

ويتم تقديم الخدمات في تطبيق «صحتي» بإشراف وزارة الصحة، امتدادا لرسالتها في تطوير مستويات الرعاية الصحية المقدمة وخدماتها، ومن مميزات التطبيق: حجز واستعراض مواعيد لقاح فايروس كورونا «كوفيد-19»، فحوصات فايروس كورونا «كوفيد-19»، حجز مواعيد مراكز الرعاية الأولية، خدمة الاستشارات الفورية، خدمة البحث عن دواء، وأقرب الصيدليات الموفرة له، استعراض الإجازات المرضية، استعراض الوصفة الإلكترونية، التطعيمات، تسجيل المؤشرات الحيوية، احتساب الخطوات، الوقاية ومكافحة العدوى، خدمة إضافة وتسجيل التابعين، نتائج الفحص المدرسي.

كما يستعرض تطبيق «صحتي» العديد من المؤشرات الحيوية للمستفيد، مثل «ضغط الدم»، و«سكر الدم»، و«محيط الخصر»، و«كتلة الجسم».

يذكر أن تطبيق «موعد» هو خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإدارة المواعيد بتعديلها أو إلغائها، إضافة إلى إدارة المواعيد الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه، كما تتضمن خدمات تطبيق «موعد» إجراء اختبار كورونا المستجد «كوفيد-19» الذي يقوم بالتقييم الذاتي لأعراض كورونا ومن ثم تقديم التوجيه السليم للحالة. وتتضمن واجهة تطبيق «موعد» العديد من النوافذ المخصصة لـ«المواعيد القادمة»، و«حجز موعد»، و«مواعيد سابقة»، و«الحملات»، و«إضافة تابع»، و«المركز الصحي الافتراضي»، كما يتضمن التطبيق أيقونة لعيادات «تطمن» الأقرب للمستفيد في المراكز الصحية والمستشفيات، وهي الخدمات التي أصبح بالإمكان الاستفادة منها في تطبيق «صحتي» الموحّد لوزارة الصحة.