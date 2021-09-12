فتحت شرطة الشرائع بالعاصمة المقدسة تحقيقا موسعا مع رجل في الأربعين من العمر سدد طعنات مميتة إلى والده ووالدته انتهت بوفاتهما. وأبلغت مصادر «عكاظ» أن الجاني ظل يعاني من اعتلالات نفسية منذ سنوات انتهت بانفصاله عن زوجته ولا يزال على رأس العمل في وظيفته.وطبقا للمصادر، فإن الجاني ارتكب جريمته اليوم (الأحد) في المنزل الذي يقطن فيه مع والديه، إذ باغت والديه الطاعنين بالسن بعدة طعنات تسببت بوفاة والدته في الحال وبقي والده مصابا ونقل إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة ولفظ أنفاسه متأثرا بالطعنات.وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الجاني إلى مركز شرطة الشرائع بمكة المكرمة وسط حراسة مشددة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.