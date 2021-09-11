أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 83 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ورصد تعافي 75 حالة، ووفاة 7 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 545,912 حالة، من بينها 2312 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 528 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 534,983 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8617 حالة وفاة.

وأوضحت «الصحة» أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفايروس سريعة الانتشار.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.