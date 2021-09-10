​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط أربع محاولات لتهريب 1,121,722 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.

وأوضحت الهيئة وفقا لما نشرته اليوم (الجمعة) على موقعها الإلكتروني، أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث عُثِر على 112,810 حبات كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن «عجّانات منزلية» وردت للمملكة عبر المطار، حيث جرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله، كما تمكّن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب 80,000 حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في «طرد بريدي» يحتوي على «فلاتر لتنقية المياه».

وأضافت الهيئة أن جمرك ميناء ضباء تمكّن من إحباط محاولة لتهريب 917,636 حبة كبتاجون، فيما تمكّن جمرك جسر الملك فهد من إحباط محاولة أخرى لتهريب 11,276 حبة، كانت مخبأةً في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ، بحيث جرى إخفاء المضبوطات بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من المركبة.

#فيديو | يقظة «الزكاة والضريبة والجمارك» تحبط تهريب 1.12 مليون حبة كبتاجون وردت إلى مطار الملك خالد في الرياض وميناء ضباء وجسر الملك فهد#عكاظ #عاجل #ان_تكون_اولاhttps://t.co/wgcnHo1ZTw pic.twitter.com/Gt7bAzR9Gt — عكاظ (@OKAZ_online) September 10, 2021

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأحد أبرز مهماتها الممثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​