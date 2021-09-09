استعان المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتعزيز مشروع تحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة الوعي بمخاطر التلوث والتشوه البصري، من خلال خطباء الجمعة، وإشعار المواطنين بخطورة المخالفات شرعاً ونظاماً وما يترتب عليها من أضرار مدمرة للبيئة.

وتطلّع رئيس المجلس البلدي أحمد آل هادي لتفاعل الخطباء الإيجابي بحكم دورهم التوعوي والوعظي والحضاري المعزز للمفاهيم الإسلامية السلوكية ومنها «إماطة الأذى عن الطريق»، وتنظيف الأفنية والساحات العامة، ووضع المخلفات والنفايات في المواقع المخصصة لها، تفادياً للإثم المترتب على الأذى للنفس وللآخرين، وتجنباً للغرامات المنصوص عليها، مؤملاً مزيداً من الشراكة والتعاون مع المجلس البلدي لرصد أي تجاوز يُخل بالنظافة العامة، لخدمة البيئة والحفاظ على صحة الإنسان وإظهار المكان بصورة مُشرقة ومعبرة عن جوهر المؤمن الصادق، والمواطن الصالح، مثمناً دور فرع وزارة الشؤون الإسلامية وإسهامه الشرعي والوطني لتحقيق التنمية المستدامة.

وناقش المجلس في جلسته الاعتيادية الـ80 المنعقدة أمس الأول، استكمال بعض الشوارع الرابطة بين القرى، وتجميل أرصفة شوارع فرعية، وتحسين مداخل القرى وتحديد مواقع مجاري السيول، ورفع بعدد من التوصيات لأمانة المنطقة.