عاد منحنى كورونا إلى الهبوط مجدداً بعد ارتفاع طفيف ليوم أمس الأول، وسجلت وزارة الصحة في بيانها اليومي الصادر أمس (الأربعاء) (119) حالة مؤكدة وتعافي (188)، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2387) منها (589) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545624) حالة وحالات التعافي (534639)، فيما تم تسجيل (7) وفيات ليصل إجمالي حالات الوفاة (8598) حالة.ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الوباء، مؤكدة أن أن متحورات كورونا سريعة الانتشار وشددت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية.