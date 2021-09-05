أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين والمناطق المدنية، وتهديد أمن المملكة بـ3 صواريخ باليستية تجاه المنطقة الشرقية ومدينتي نجران وجيزان، إضافة إلى 3 طائرات مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، اليوم، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم، لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد البيان على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.