استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة بغداد.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله، لدولته، وتمنياتهما لجمهورية العراق حكومة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.