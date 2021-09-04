كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن التبليغ عن واقعة الولادة يتم عن طريق المستشفى الذي تمت الولادة فيه، فيما يجب أن يكون إصدار شهادة الميلاد من مكاتب «الأحوال المدنية» في نفس منطقة الولادة.

وأكدت أن تبليغ الولادة وتسمية المولود يجب أن يتم من خلال حساب «أبشر» الخاص بالأب، مشددة على ضرورة التبليغ عن واقعة الولادة حتى لو اضطر المستشفى لتنويم المولود لفترة تتجاوز الشهر.

وأفادت «الأحوال المدنية» بإمكانية تسجيل المواليد الجدد إلكترونيا عبر منصة «أبشر»، وإيصال الوثائق للمنزل دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، وذلك من خلال الخطوات التالية: تسجيل الدخول في حساب «أبشر»، اختيار «خدمات» من تبويب «خدماتي»، اختيار «الأحوال المدنية»، اختيار «خدمة تسجيل المواليد».

وأشارت إلى أن خدمة تسجيل المواليد عبر «أبشر» للمواطنين، أما المقيمون فيلزمهم حجز موعد إلكتروني ومراجعة مكتب الأحوال لتسجيل واقعة الميلاد، وتتضمن تذكرة الموعد جميع المتطلبات.

يذكر أنه يتم احتساب غرامة مالية عند تأخير تسجيل واقعة الميلاد بعد 30 يوما من تاريخ الولادة، مقدارها 50 ريالاً عن كل عام.