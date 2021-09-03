عقد كبار المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية أمس اجتماعهم التحضيري للاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون.وجدد الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز حمد العويشق أن الاجتماع ناقش آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وجهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الشرعية اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية كافة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والجمهورية اليمنية.