بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إثر الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ الانفجارات التي حدثت في مستودع الذخيرة بمقاطعة جامبيل، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الرئيس نجوين شوان فوك، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.