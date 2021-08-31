بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لكابوتوفا، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكابوتوفا، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.