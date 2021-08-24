أعلنت وزارة الصحة، أن اللقاحات المعتمدة في المملكة للتطعيم ضد فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ستة لقاحات، هي: أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، ساينوفاك.

وقالت: في حال اعتماد اي لقاح آخر سيُعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء.

وكشفت أنه يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحي «ساينوفارم» أو «ساينوفاك» بشرط أن يكون الشخص قد تلقى جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.











وكان «الصحة» قد أفادت بأنه يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفايروس كورونا، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفايروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية، كما أنه ووفقا للتوصيات الحالية، يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فايروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، كما ينبغي حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا، تكون الأولى بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، والثانية بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من الجرعة الأولى، وإذا كانت الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.