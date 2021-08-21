تنظّم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني «الملتقى الافتراضي للتعلم المدمج: تحديات جديدة وممارسات مبتكرة»، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 15 محرم الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين فـي التعليم.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن هذا الملتقى يأتي في سياق تعزيز أدوار التعلم الإلكتروني بصفته إحدى الأدوات التعليمية الحديثة التي أثبتت جدواها، ويهدف إلى الجمع بين الخبراء والأكاديميين المتخصصين في التعلم الإلكتروني والتعلم المدمج، لنقل وتبادل خبراتهم وتجاربهم في جميع جوانب ووسائل ونماذج واستراتيجيات التعلم المدمج، ومناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات والاهتمامات إضافة إلى التحديات التي قد تواجه المعلم أو عضو هيئة التدريس وكيفية معالجتها، واستشراف مستقبل التعلم المدمج تماشياً مع توجهات واستراتيجيات وزارة التعليم بالمملكة، وسعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بتعزيز الإبداع والابتكار في التحول الرقمي.

من جانبه، أبان وكيل الجامعة للشؤون التعلیمیة والأكادیمیة الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن الملتقى يستهدف جميع المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين في قطاع التعليم والمشرفين التربويين والمدربين وغيرهم من الفئات ذات العلاقة، باعتبار أن التعلم المدمج (Blended Learning) أحد الخيارات الفعالة لدمج استخدام التقنية في التعليم ومحاولة دمج أفضل ما في التعلم الإلكتروني والتعلم الحضوري ضمن أسلوب تعليمي موحد ومنظم ومخطط له ضمن معايير واستراتيجية محددة.

وأشار ابن دعجم إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى نشر ثقافة واستراتيجيات وأساليب التعلم المدمج وطرق تصميم وتفعيل المواد والمقررات الدراسية المدمجة واستشراف مستقبل التعلم المدمج ضمن أفضل الممارسات التربوية.

إلى ذلك، أوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي أن الملتقى الذي يرعاه رئيس الجامعة سيتضمن عددًا من المحاور من أهمها مفاهيم وأساليب التدريس في التعلم المدمج، وتصميم المقرر الدراسي في التعلم المدمج، والتعلم المدمج في التطوير المهني للمعلم، وأبرز تحديات ومستقبل التعلم المدمج. یُذكر أن الملتقى الافتراضي للتعلم المدمج تم العمل علیه بالكامل من خلال عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، وتمت فیه مراعاة الجوانب التقنیة الحدیثة، ويمكن التسجيل للحضور من خلال الرابط: https://eld-blended-learning.vercel.app ويشارك فيه نخبة بارزة من المختصين.