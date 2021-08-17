كشفت الملحقية الثقافية السعودية في نيوزيلندا، أن السلطات المحلية أعلنت الحظر الكامل في البلاد بشكل عام لمدة 3 أيام، وفي مدينتي أوكلاند وكورومندال لمدة 7 أيام بعد ظهور حالة كورونا.

ودعت المحلقية إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية والبقاء في المنزل.

وأعلن الحساب الرسمي لحكومة نيوزيلندا المخصص للمعلومات الرسمية والتحديثات لجائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في البلاد، أنه تم إعلان حالة إيجابية للإصابة بكورونا المستجد في وقت مبكر بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في مدينة أوكلاند، فيما أجرت وحدة الصحة العامة الإقليمية في المدينة تحقيقا مع الحالة المصابة لتتبع المخالطين.

وشددت الحكومة النيوزيلندية على الجميع الالتزام بتدابير الصحة العامة الأساسية بارتداء الأقنعة وغسل اليدين، فيما أكدت على أي شخص في أوكلاند يستخدم وسائل النقل العام بعد ظهر اليوم أو لا يمكنه تطبيق التباعد في الأماكن العامة ارتداء قناع للوجه كإجراء احترازي.

وأفادت بأن الاستجابة المبكرة والصعبة هي أفضل وسيلة للقضاء على أي انتشار محتمل لعدوى الفايروس، مشيرة إلى تعافي حالة واحدة خلال 24 ساعة الماضية، في حين أن عدد الحالات النشطة في نيوزيلندا 43 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 2570.