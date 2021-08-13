أعلنت وزارة الصحة ارتفاع نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال الأيام الماضية للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18 عاما)، بنسبة تجاوزت 80%، لافتة النظر إلى أن معظم من تلقوا الجرعة الأولى بادروا بحجز موعد الجرعة الثانية، مهيبة بسرعة الحصول على اللقاح حماية للجميع ولعودة دراسية آمنة بإذن الله.

وفي السياق نفسه، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 681 حالة مؤكدة وتعافي 1447 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8628 حالة منها 1367 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 537374 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 520358 حالة، وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 10 حالات ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8388 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس (كورونا).