مراسي الخبر يعتبر الأول من نوعه في المنطقة من حيث التصريح بنظام البيع على الخارطة للراغبين بشراء قطع الأراضي بفترات سماح وإطلالات مميزة لكافة القطع، كما يتمتع المشروع بحديقة مركزية تفوق مساحتها 35 ألف متر مربع.

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني اليوم بالشراكة مع شركة ألفا المالية عن إطلاق صندوق عقاري، وذلك في مؤتمر صحفي عرض أبرز ما يتميّز به مشروع مراسي الخبر«حيّ الحياة» من موقعٍ إستراتيجي بين مدينتي الدمام والخبر، ويمتدّ على مساحة تبلغ 609 ألف متر مربع، حيث يأتي دور رتال كمطوّر رئيسي لمشروع مراسي الخبر والذي يعدّ الأوّل من نوعه في المنطقة من حيث إمكانية شراء قطع الأراضي بنظام البيع على الخارطة، وستُفتح طلبات حجوزات الشراء فور انطلاق المشروع بفترات سماح للسداد تصل إلى 24 شهرًا، ممّا يعطي ميزة الشراء بأسعار منافسة، وإمكانية استعراض القطع التي تتميّز جميعها بإطلالات على المسطحات الخضراء أو ممرات المشاة أو الإطلالات الخارجية.

ويهدف المشروع لتوفير وحدات سكنيّة وفق تصاميم عمرانية مستدامة وبنية تحتية وفوقية متكاملة ينسجم فيها الإنسان والمكان وتتفاعل مع البيئة المحيطة بمساحاتها الخضراء، في أجواء هادئة يسهل فيها الوصول لكافة الوجهات بهدف تحقيق رفاهية السكّان والارتقاء بجودة الحياة.

رتال وألفا شراكة استثمارية بقيمة 7.5 مليار ريال في مشاريع سكنية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة رتال المهندس عبد الله بن فيصل البريكان بأن مشروع مراسي الخبر يأتي امتدادًا للجهود المستمرة الهادفة إلى توفير منتجات سكنية متنوعة واستثنائية يكتنفها عامل الشغف والرغبة في تغيير مفهوم تصميم الحي السكني ليحقق رفاهية القاطنين فيه ويلبي تطلعات الشركة في رسالتها - نبني للأجيال - وفق رؤية وطنية تجعل من سعادة المواطن ورضاه الهدف الأسمى.

مراسي الخُبَر تغيير جذري في مفهوم المجَمَّع أو الحي السكني، لتكون الأولوية فيه للإنسان قبل البنيان و ليكون حيًّا نابضًا بالحياة، ومجمعًا مؤنسنًا لمجتمع حيوي ومزدهر.

ومن جهته، أكد عبدالرحمن آل الشيخ رئيس القطاع التجاري في ألفا المالية أن الطلب على الصندوق فاق تكلفته 5 أضعاف، وأن العائد المتوقع على المشروع تتراوح من 60% إلى 80% خلال الثلاث سنوات، ونطمح إلى أن تصل الشراكة بين رتال وألفا المالية إلى 7.5 مليار ريال بنهاية العام 2030 وذلك لتطوير مشاريع مستقبلية ترتكز معظمها في القطاع العقاري السكني.

يذكر أن مشروع مراسي الخبر يأتي ضمن إعلان الشراكة الاستثمارية والإستراتيجية بين رتال للتطوير العمراني وألفا المالية بحجم استثمار يبلغ 7.5 مليار ريال سعودي حتى عام 2030 لتطوير مشاريع مستقبلية ترتكز معظمها في القطاع العقاري السكني.