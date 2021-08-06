كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس (الخميس) هيئة الهلال الأحمر السعودي في المسجد الحرام؛ نظير جهودهم خلال موسم الحج الاستثنائي 1442هـ، الذي أقيم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد.

وتسلم مدير مراكز إسعاف الحرم الدكتور خالد الثقفي درع التكريم في الحفل الختامي لموسم حج ١٤٤٢ هـ.

وأشاد السديس بكافة القطاعات الحكومية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمنا تكاملها وتظافر جهودها الذي أدى إلى نجاح موسم الحج بكافة المقاييس.

يذكر أنه تعمل ٤ مراكز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي داخل الحرم المكي الشريف فيها أطباء وأخصائيون وفنيو إسعاف، مزودة بـ ٤ سيارات إسعاف كهربائية صغيرة لنقل المرضى والمصابين من ساحات الحرم وأروقته.