صرّح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب (94) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(17812) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، وتم القبض على مهربيها وعددهم (55) متهمًا، منهم (30) مواطنًا، (13) من الجنسية اليمنية، (5) من الجنسية الإثيوبية، (5) من الجنسية الإريترية، ومتهمان من الجنسية الهندية، كما تمكّنت الدوريات البرية بمنطقة نجران من إحباط محاولة تهريب (274) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها وعددهم (7) متهمين جميعهم من الجنسية اليمنية.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.