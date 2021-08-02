استقبل رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري في مكتبه اليوم الاثنين، رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان ولي العهد وعضو مجلس الاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي، وجرى في اللقاء تبادل الخبرات وتفعيل مبادرة تدريب طلبة قسم الإعلام في أنشطة الاتحاد ومن ضمنها مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة.

وقال عسيري إن هذا التعاون المثمر والاتفاق بين الجهتين يؤكد على حرص جامعة الطائف والاتحاد السعودي للهجن على ما يخدم الجامعة والاتحاد ويعزز الشراكة بينهما، وأضاف: نوثِّق ونجدد تفعيل مبادرة تدريب طلبة قسم الإعلام وعلوم الاتصال التي وقعت مع الاتحاد السعودي للهجن، ونسعى في الجامعة للتنسيق المتكامل عبر العديد من المبادرات التي تهدف لتطوير مهارات الطلبة، وهذه المبادرة تعزيز لهذا التكامل بين الجهتين.

من جهة أخرى، قال البلوي إن مشاركة طلبة قسم الإعلام وعلوم الاتصال في المركز الإعلامي لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف ضمن المبادرات النوعية العديدة التي حرص رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على تواجدها ودعمها، وحظيت بالعديد من الإشادات، وكانت تجربة ناجحة ظهرت نتائجها من خلال تميز العديد من طلاب المبادرة وحصول بعضهم على فرص وظيفية في منصات إعلامية رائدة، كما ـضاف البلوي بأن رئيس اتحاد الهجن وجه بتطوير هذا التعاون من أجل تحقيق نجاحات أكبر لهذه التجربة الأولى من نوعها لبناء مشهد إعلامي قوي يعتمد على جيل شاب مؤهل مهنيا بجميع الخبرات الإعلامية اللازمة، كما وجه البلوي شكره لرئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري على دعمه لهذه المبادرة.