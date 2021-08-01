بعد إطلاقها بداية عام 2021 مجموعة جديدة من المحتوى، وتحقيقها إنجازات عالمية المستوى من خلال إنتاجاتها الأصلية والحصرية، سجلت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيادة في النمو، وعملت على إثراء تجربة عملائها من المشاهدين.

وكانت الشركة قد كرّست نفسها لتنفيذ إستراتيجياتها التوسعية والاستثمار في قدراتها التكنولوجية وبنيتها التحتية لتعزيز مستوى أدائها ومعدل رضا عملائها، حيث أطلقت مجموعة واسعة من المحتوى رفيع المستوى على منصتها «جوّي TV»، تنوّعت ما بين المسلسلات والأفلام الشهيرة، إضافة إلى المحتوى الرياضي والعروض الأصلية، وقنوات البث المباشر، ما جعل إنتغرال تتبوّأ مركزاً مرموقاً في مجال الترفيه الرقمي.

وبدعم من فريق عمل موهوب يتمتع بمهارات عالية، أطلقت إنتغرال محتوى أصلياً، واستثمرت في دار الإنتاج الخاص بها لتطوير منتجات أصلية جديدة تتوافق مع تطلعات المشاهدين، وكان أبرزها برنامج «الأوائل» الذي سلط الضوء على كوكبة من الرائدات السعوديات اللواتي حققّن إنجازات عالمية ومحلية في مجالات عديدة. علاوة على ذلك، بثت إنتغرال حصرياً عبر منصتها «جوّي TV» الفيلم الوثائقي «على قيد النجاح» الذي أنتجته «مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية» (مسك)، والذي استعرض التحديات التي واجهتها «مسك» مع جائحة «كورونا». ومن خلال مثل هذه المبادرات، أثبتت إنتغرال التزامها بتقديم محتوى يعكس التقاليد والثقافة السعودية ويعزز التكامل الاجتماعي والتنمية ويحاكي الشعب السعودي.

في موازاة ذلك، حرصت إنتغرال على ضمان تجربة عملاء ممتازة من خلال إثراء وتنويع محتواها الرقمي وتوسيع مجموعة البرامج الخاصة بها، حيث وقعت اتفاقية شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع شركة Discovery Inc، لبث قنواتها والعديد من محتوى الفيديو حسب الطلب على منصة «جوّي TV»، التي توفر تجربة مميزة للمشاهدين الذين يمكنهم الحصول على برامجهم المفضلة والاستمتاع بقنوات متعددة ومتنوعة من خلال خدمة البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت (OTT).

وكجزء من إستراتيجيتها لمواكبة التقدم التكنولوجي في المملكة، أطلقت إنتغرال منصتها الترفيهية «جوّي TV» على أجهزة التلفاز الذكي ذات نظام أندرويد، وجهاز تلفاز سامسونج الذكي، حيث سيتمكن مستخدمو «جوّي TV» من الوصول إلى واجهة المنصة المتواجدة على شاشة التلفاز الذكي ذات ماركة «إل جي» أو شاشات أندرويد الذكية، من دون الحاجة إلى جهاز فك التشفير أو جهاز بث آخر.

علاوة على ذلك، نجحت «جوّي TV» بترسيخ مكانتها في أسواق جديدة مثل مصر والإمارات والأردن، وتعتزم التوسع أكثر واختراق أسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي النصف الأول من عام 2021، زاد عدد المشتركين بنسبة 50٪ مقارنة بالعام الماضي، وهذا يدل على نمو الشركة بفضل جهودها المستمرة في إضافة مزيد من المحتوى المميز إلى مكتبتها التي تتوسع باستمرار، والتي تضم أكثر من 28000 محتوى.

وتقديراً لإنجازاتها والتزامها بالتميز، فازت إنتغرال بجائزة الاقتصاد العالمي عن منصة VOD الأسرع نمواً في عام 2021 من مجلة «ذا جلوبال إيكونومكس». وتؤكد هذه الجائزة ريادة إنتغرال في مجال تخصصها. وتم منحها الجائزة تقديراً لجهودها في تعزيز منتجاتها وخدماتها الرقمية. كما فازت بجائزة «أفضل مزود خدمات البث لعام 2020» عن منصة «جوّي TV»، وذلك في حفل توزيع جوائز «برودكاست برو» الشرق الأوسط.

وتواصل إنتغرال تطوير منتجاتها وخدماتها بناءً على مطالب عملائها، وتستثمر بقوة في الإنتاجات الجديدة، وتسعى جاهدة إلى إثراء تجربة عملائها من خلال تقديم أفضل محتوى رقمي لهم وتزويدهم بمصدر واحد للترفيه الرقمي. مع الإشارة إلى أن إستراتيجية إنتغرال تتماشى مع أهداف رؤية 2030، وهي تهدف ليس فقط إلى تحقيق طموحها في أن تصبح الرائدة في تقديم المحتوى الترفيهي والرياضي، ولكن تهدف أيضاً إلى تعزيز قطاع الترفيه الرقمي وتحسين جودة الحياة في المملكة.