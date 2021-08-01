وصلت أولى رحلات «طيران أديل» أحدث شركة طيران اقتصادي، اليوم (الأحد)، قادمة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام كوجهة جديدة ضمن شبكة رحلات الشركة المتنامية التي تضم كلاً من (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، أبها، تبوك، المدينة المنورة، حائل، الطائف، ودولياً دبي)، وذلك انطلاقاً من خطتها التوسعية الرامية إلى تغطية جميع المناطق والمدن الرئيسية في المملكة.

وحطت الرحلة الأولى لبيشة والتي تحمل الرقم F3457 وذلك عند الساعة 12:45 ظهراً، وكان على متنها الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء بالشركة أحمد البراهيم وركاب الرحلة وكوكبة من الإعلاميين.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة داخل صالة المطار عبر فيه أحمد البراهيم في كلمته عن سعادته بوصول أولى الرحلات إلى بيشة والتي ستساهم بدورها في خدمة المزيد من المواطنين والمقيمين من خلال توفير تجربة سفر اقتصادية بطريقة حديثة ومبتكرة، مؤكدًا عزم الشركة على مواصلة دعم الخطة الإستراتيجية للمملكة لمبادرات السفر والسياحة من رؤية السعودية 2030، وموجهاً شكره لكافة الجهات الحكومية العاملة في المطار وفي مقدمتهم إدارة مطار بيشة.

كما أكد البراهيم نجاح خطة الشركة التشغيلية المتمثل في انتظام رحلاتها اليومية لراحة المسافرين بيسر وسهولة من وإلى كافة محطاتها الداخلية، مشيراً إلى سعي الشركة للتوسع وذلك بإضافة المزيد من الرحلات اليومية لشبكة الرحلات وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السفر ومواكبة الإقبال المتنامي على خدمات الشركة الأمر الذي يعكس مستوى الثقة الكبير لدى العملاء.

وتأتي وجهة «طيران أديل» الجديدة بالتزامن مع ذروة الإجازة المدرسية وبواقع 6 رحلات أسبوعياً في الاتجاهين كمرحلة أولى، حيث تشهد طلباً متزايداً على السفر وذلك خدمةً للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية القادمة والمغادرة من كافة مناطق المملكة وخصوصاً بما يساهم في تنمية حركة السفر بالربط بين المنطقة الجنوبية و المنطقة الشرقية برحلات جوية يومية وبأسعار مناسبة.