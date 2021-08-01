دشن مستشفى قيا التابع لصحة الطائف بالتعاون مع مكتب التعليم بجنوب شرق الطائف مبادرة لإعطاء لقاح كورونا لمنسوبي ومنسوبات التعليم التابعين للمكتب، وكذلك تطعيم الطلاب والطالبات من فئة 12 عاماً وحتى عمر 18 عاماً عبر مسار مخصص بمركز اللقاح. وبينت إدارة المستشفى أن هذه المبادرة جاءت حرصاً على صحة وسلامة وحماية الجميع من الإصابة بفايروس كورونا، خصوصاً الطلاب والطالبات، مشيرة إلى أن مبادرة التطعيم تتم وفق التعليمات الصحية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأوضحت أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية للحد من تداعيات كورونا؛ ودورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفايروس، مؤكدة أن المملكة ممثلة في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.