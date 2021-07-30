تمكن الدفاع المدني في محافظة المويه من إنقاذ (9) مقيمين من الجنسية الفلبينية، علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية، وجرى تقديم المساعدة اللازمة لهم في الموقع.

وكان المقيمون حاولوا النزول إلى منطقة الوعبة «طمية» لكنهم عجزوا في العودة إلى مقر نزهتهم مما دفعهم للاستنجاد بالدفاع المدني الذي تمكن من إنقاذهم والاطمئنان عليهم بعد تقديم الرعاية والخدمة الإسعافية لهم.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر موقعها إن ‏مدني المويه أنقذ (9) مقيمين من الجنسية الفلبينية، علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية، وجرى تقديم المساعدة اللازمة لهم في الموقع.