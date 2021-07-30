التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون، وذلك ضمن زيارة رئيس المجلس للمملكة المتحدة لتعزيز المجالات الاستثمارية بين البلدين في اقتصادات الفضاء وتقنياته.

وبحضور الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، جرى تناول سبل تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في اقتصاد الفضاء والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع التي من المتوقع أن تصل بحلول 2040 إلى أكثر من تريليون دولار.

وتناول اللقاء طرق بناء الشراكات في مجال الفضاء لخلق صناعات جديدة ووظائف جديدة تسهم في نمو أسواقه التي يبلغ حجم أسواق خدماتها التمكينية عالمياً 360 مليار دولار، كما يصل حجم أسواق خدماتها الاستكشافية عالمياً إلى 72 مليار دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه المملكة للاستثمار في بناء القدرات والممكنات الرقمية والتقنية والبحثية المؤدية للتحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار في مجالات الفضاء وقطاعاته المتعددة.