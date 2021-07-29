نجح قسم المناظير بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إجراء عملية لطفله عمرها 40 يوماً لتوسيع المريء دون إجراء تدخل جراحي، بقيادة الفريق الطبي: استشاري المناظير الدكتور علي الشمراني، واستشاري التخدير الدكتور أنس بركات، اللذان كان لهما دور كبير في نجاح العملية.

وأوضح رئيس المناظير الدكتور علي الشمراني أن توسيع المريء بالمنظار لطفلة بعمر 40 يوماً بسبب تشوه خلقي نادر عند الولادة، وللحفاظ على شكل المريء تم عمل العملية من قبل الجراحين وعمل توسيع لاحقاً من قبل قسم المناظير، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وتم خروج المريضة بسلام من المستشفى.

وبيّن الرئيس التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي أن (ولادة مكة) تسعى لتقديم أفضل الخدمات الصحية والاحتياجات اللازمة لخدمة المرضى، حيث تتمتع المريضة الآن بتمام الصحة والعافية بعد استجابتها للشفاء ولله الحمد والمنة بجهود الفريق الطبي.

يذكر أن قسم المناظير في مستشفى الولادة والأطفال حقق العديد من الإنجازات الطبية من خلال فرق طبية متميزة والإمكانات التي وفرتها حكومتنا الرشيدة.