أعلن فرع جامعة الملك خالد بتهامة بدء استقبال المستفيدين من محافظات ومراكز وقرى تهامة الراغبين في التحصين ضد فايروس كورونا، وذلك في مركز اللقاحات بكلية المجتمع للبنين بمحافظة محايل عسير، الذي تم تدشينه أخيراً بالتعاون مع المدينة الطبية بالجامعة لخدمة منسوبي وطلاب الجامعة والتعليم العام من الجنسين. ويأتي تجهيز المركز تحقيقاً لتفعيل دور الجامعة في خدمة مجتمعها، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون المثمر مع وزارة الصحة. وأشاد المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد الشهري بجهود رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي في إتاحة وتهيئة المركز للمساهمة في تحصين مجتمع تهامة ووقايته، مؤكدا أهمية التحصين قبل الـ22 من ذي الحجة الجاري للعودة الآمنة.



وحول تفاصيل عمل المركز، أوضح مدير العيادات الخارجية بالفرع فايز عسيري أنه سيتم استقبال المستفيدين في مقر المركز على فترتين، صباحية من (9 - 12) التي سيتم تخصيصها لمنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الفرع، وأخرى مسائية من (4 - 8) تم تخصيصها لمنسوبي ومنسوبات وطلبة التعليم العام في قرى ومحافظات تهامة. يُذكر أنه تمت إتاحة الحجوزات للمستفيدين من خلال الرابط المخصص على صفحة الجامعة https://www.kku.edu.sa/covid19-vaccination