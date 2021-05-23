فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً معلومات عن الأعراض الجانبية التي يصاب بها الأشخاص الذين يتناولون فيتامين «سي» قبل التطعيم بلقاح كورونا والتي من أبرزها تأكسد معدن النحاس، قطع عدد من الأطباء بعدم صحة المعلومات، مؤكدين عدم وجود دراسات علمية حديثة تثبت ذلك.وأكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري أن تناول فيتامين «سي» قبل التطعيم بلقاح كورونا ليست له أعراض جانبية، والكلام المتداول بوجود أعراض جانبية غير صحيح، ولا توجد دراسات تثبت ذلك، وفيتامين «سي» إذا لم يجد متعاطوه منه فائدة ليس له أي ضرر، مشيراً إلى أن الأعراض الجانبية البسيطة التي تحصل للبعض تعود للقاح نفسه سواء بفيتامين «سي» أو من دونه، داعياً إلى الحصول على الفيتامينات من المصادر الطبيعية كالخضراوات والفواكه والحمضيات واللحوم وخصوصاً «اللحوم البيضاء كالسمك والدجاج». وبين أن المصادر الصناعية للفيتامين لا تؤخذ إلا للأشخاص الذين توجد لديهم مشكلات في امتصاص الأكل مثلاً «مشكلة في الأمعاء، مشكلات مناعية، عمليات في الأمعاء» ويمكن أخذ فيتامين «سي» عند الضرورة إذا عرف الشخص أنه لا يأخذ الكمية الكافية من الخضراوات والفواكه.ومن جانبه أوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد الدكتور هاني جاوه أنه لا يوجد ما يثبت علمياً بأن أخذ فيتامينات أو مكملات معينة بشكل روتيني قبل موعد التطعيم عند الأصحاء يحسن استجابة الجهاز المناعي للقاح، ونصح بعدم تناول الأدوية المسكنة أو المضادة للهيستامين قبل اللقاح خصيصاً بهدف تقليل الأعراض أو منع الحساسية.وأضاف: سوء التغذية ونقص الفيتامينات خصوصاً لدى كبار السن قد يضعفان الاستجابة المناعية للقاح، ويُنصح بتعويض النقص إن وجد. ودعا القادمين لأخذ اللقاح بالحرص على شرب المياه والغذاء الصحي وأخذ قسط كاف من النوم.