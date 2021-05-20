أعلنت وزارة الحج والعمرة القوائم الابتدائية للمترشحين لعضوية مجالس إدارات شركات أرباب الطوائف.

وحددت الوزارة يومين لتقديم الاعتراضات والطعون على الأسماء المترشحة تنتهي غدا (الجمعة)، على أن تبدأ الوزارة في إعلان القوائم النهائية للمترشحين يوم (الإثنين) القادم، الموافق للرابع والعشرين من شهر مايو الحالي، حسب الجدول الزمني الذي أصدرته الوزارة.

يذكر أنه صدر أمر ملكي كريم في شهر رمضان من عام 1440هـ بالموافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، ونص على إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة والأدلاء، وتحويلها إلى شركات مساهمة، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها وتصنيف خدماتها التي تقدم نوعًا وكمًا.