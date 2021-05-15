شدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري على المواطنين؛ الذين يرغبون في السفر إلى الأردن، بالتقيُّد بالتعليمات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها مسبقاً عبر وزارة الداخلية، مؤكداً أن المواطن السعودي لطالما كان قدوة بالالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية في ظل جائحة كورونا وهو ما يعكس مدى الوعي له، ونراه كنتائج على الأرض، إذ استطاعت المملكة وبوعي المواطن السعودي، وجهود القطاعات الصحية والأمنية ذات العلاقة؛ تجاوز منحنيات الوباء الخطيرة إلى مرحلة أكثر أمناً واستقراراً.

وقال السديري لـ«عكاظ»: «انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على سبل تسهيل مرور المواطنين عبر المنافذ، واهتماماً بسلامتهم، فنحن واثقون بأنهم الأحرص على التقيد بالتعليمات الصحية والوقائية من فايروس كورونا؛ التي تم الإعلان عنها مسبقاً، وهي الإجراءات المعمول بها في ⁧‫المملكة العربية السعودية⁩ والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر؛ وفق الاشتراطات الموضحة بحسابات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي وبوابتها الفرعية على شبكة الإنترنت»، مؤكداً حرص السفارة على وضع المواطن في الأولوية المطلقة وحسن استقباله وسرعة إنجاز معاملاته حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.