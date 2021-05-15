نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 7356 جولة رقابية مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين من عيد الفطر المبارك وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 92 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية خلال العيد شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 323 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.