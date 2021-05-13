أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس (الأربعاء)، 39 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 95 يوماً 1168مسجداً تم فتح 1128 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 28 مسجداً بمنطقة القصيم، و9 بمكة المكرمة، ومسجدان في كل من المدينة المنورة وعسير.

وأشارت إلى إعادة فتح 14 مسجداً، 3 بعسير، و2 بالباحة، و2 بالرياض، و2 بالشرقية، و2 بجازان، و2 في تبوك، ومسجد بالمدينة بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامةـ وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.