ضبطت «صحة جدة» وبالتعاون مع شرطة المحافظة وافداً منتحلاً صفة طبيب أسنان بمنزل شعبي.

وأوضحت «صحة جدة» أن الشقة تمت مداهمتها وضبط العامل وهو يعمل في مهنة طب الأسنان في العيادة المزعومة، وذلك بشكل مخالف وغير مخول له بمزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.

وبتفتيشها وجد بداخلها العديد من الأدوية والأدوات التي تستعمل في عيادات طب الأسنان، في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها، التي تنص على أن المخالف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص.

و أكدت «صحة جدة» أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، وأهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.