التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة اليوم، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خصوصاً في المجالات العسكرية والدفاعية، وبحث فرص تطويرها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي.

فيما حضره من الجانب الباكستاني سفير باكستان لدى المملكة الفريق بلال أكبر، وسكرتير قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان، وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى المملكة العميد ركن هارون إسحاق راجا.