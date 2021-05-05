أكد أستاذ واستشاري غدد الصماء وسكري الأطفال بكلية طب جامعة الملك عبدالعزيز في جدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، عدم صحة مزاعم رسالة «واتس» تضمنت بأن شرب العصائر المحلاة المعلبة بعد تناول التمر على مائدة الإفطار وعلى معدة فارغة قد يؤدي الى إصابة بمرض السكري.

وقال البروفيسور الأغا: إن تناول العصائر المعلبة المحلاة على معدة فارغة (الريق) هي عادة غير صحية، حيث إنها قد تتسبب بحدوث بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي منها على سبيل المثال: آلام المعدة، الحموضة، زيادة في الغازات، إعاقة هضم الطعام، تقليل نشاط المعدة وحركتها.

ولفت إلى أن العصائر المحلاة المعلبة تعتبر أكثر ضررا من العصائر الطازجة وذلك عند تناولها على الريق، إذ إن أفضل أنواع السوائل التي يفضل شربها على الريق هو الماء الطبيعي أو الماء المضاف عليه ملعقة من العسل، أما ما ذكر حول تسببه بالإصابة بداء السكري فهو غير صحيح على الإطلاق وإن كان قد يؤدي إلى خلل في نسبة السكر عند بعض الأشخاص، فذلك نتيجة استجابة البنكرياس السريعة بإفراز الأنسولين مما يؤدي إلى هبوط السكر لديهم (وليس ارتفاعه) وهذا ما يسمى بنقص سكر الدم التفاعلي أو الارتكاسي ولا يؤدي مطلقا إلى الإصابة بداء السكري

وحذر البروفيسور الأغا جميع القراء من الاعتماد على بعض المعلومات المكتوبة أو المسموعة والتي يتم تداولها خلال وسائل التواصل الاجتماعي كـ«الواتس» وغيره، لأن الكثير منها لا يستند على الطب المبني على البراهين وإنما تكون معتمدة على أخبار غير صحيحة.