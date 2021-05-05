قدّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، عزاءهما لأسرة الصقري في وفاة فواز الأسمر - رحمه الله.

وعبّرا خلال اتصال هاتفي اليوم (الأربعاء) بأشقاء الفقيد عن حزنهما العميق برحيل الفقيد، سائلين الله بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر أبناء أسرة الصقري عن شكرهم لأمير حائل ونائبه على وقفتهما ومواساتهما لهم في هذا المصاب الجلل، سائلين الله بأن يجعل ذلك في موازين أعمالهما وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.

من جهة ثانية، قدّم أمير منطقة حائل ونائبه عزاءهما لأسرة السويلم في وفاة والدهم مريقب بن سويلم السويدي «رحمه الله».

وعبّرا خلال اتصال هاتفي بابن الفقيد عبدالله عن حزنهما العميق برحيل الفقيد، سائلين الله بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبر أبناء أسرة السويلم عن شكرهم لأمير منطقة حائل ونائبه على وقفتهما ومواساتهما لهم في هذا المصاب الجلل، سائلين الله بأن يجعل ذلك في موازين أعمالهما وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.