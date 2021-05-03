عقدت جمعية جراحة العظام في آسيا والمحيط الهادئ مؤتمراً عالمياً في ما يخص المستجدات في عمليات إبدال مفصل الكتف المقلوب الذي أحدث نقلة نوعية في عالم المفاصل، بمشاركة وحضور كبار جراحي العالم في عمليات الكتف.

وقد شارك من مستشفى شرق جدة متحدثاً في المؤتمر استشاري جراحة العظام وإبدال المفاصل والمناظير الدكتور أحمد فهد عصر وبين النقاط التي تم التفوق بها في حين تم عمل ٤ عمليات من نفس النوع في مستشفى شرق جدة العام باستخدام أجهزة السبايدر المتميزة، وهي طباعة قراءات الأشعة المقطعية للكسور على نماذج بلاستيكية، الذي يعتبر نقلة نوعية وتعاونا مشتركا بين قسم جراحة العظام وقسم الأشعة بالمستشفى.