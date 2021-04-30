أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا، وفاة مواطن بحادث تصادم طائرتين للتدريب، حيث كان يدرس الطيران على حسابه الخاص.

وفي التفاصيل، كشفت سفارة المملكة في جنوب أفريقيا، أنها تلقت إشعارا من السلطات الحكومية الجنوب أفريقية بأنه في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الاثنين 15 رمضان 1442 الموافق 26 أبريل 2021، حدث تصادم طائرتين لتدريب الطيران، إحداهما تابعة لمدرسة Central Flying Academy والأخرى تابعة لمدرسة Sky Hawk Aviation وقد نتج عن الحادث وفاة المواطن السعودي أحمد بن محمد بن أحمد السيسي، الذي كان يستقل الطائرة الأولى ويدرس الطيران على حسابه الخاص، كما نتج عن الحادث وفاة مدربه وكذلك طاقم الطائرة الأخرى.

وأكدت السفارة أنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالاهتمام بكافة المواطنين السعوديين في الخارج، فقد باشرت الحادث منذ تلقيها البلاغ من قبل جهات الاختصاص الجنوب أفريقية، حيث زارت السفارة موقع الحادث في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ، كما تواصلت مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن إلى ذويه في المملكة، موضحة أنها ستتابع إجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطات المختصة.

وتقدمت السفارة بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد في هذا الحادث الأليم، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.