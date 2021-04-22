أكدت الخطوط السعودية أن اشتراطات السفر للوجهات الدولية يتم تحديثها بشكل مستمر بناء على ما يصدر من الجهات الرسمية، مناشدة عملاءها زيارة الموقع الإلكتروني للاطلاع على ما يستجد من تحديثات.
جاء ذلك في تغريدة للشركة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، (الأربعاء)، بعد أن كانت قد أشارت قبل أيام إلى قرب موعد السماح بالسفر للخارج.
وقالت «السعودية»: «لمعرفة اشتراطات السفر للوجهات الدولية، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر بناء على ما يصدر من الجهات الرسمية، نأمل زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط https://bit.ly/3suX5k1».
ويتضمن الرابط الذي حددته الخطوط السعودية قائمة بالبلدان، ونصائح عامة تشمل التحقق من الأهلية للسفر من قِبل البلدان المعنية، والحصول على التصاريح المطلوبة.
جاء ذلك في تغريدة للشركة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، (الأربعاء)، بعد أن كانت قد أشارت قبل أيام إلى قرب موعد السماح بالسفر للخارج.
وقالت «السعودية»: «لمعرفة اشتراطات السفر للوجهات الدولية، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر بناء على ما يصدر من الجهات الرسمية، نأمل زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط https://bit.ly/3suX5k1».
ويتضمن الرابط الذي حددته الخطوط السعودية قائمة بالبلدان، ونصائح عامة تشمل التحقق من الأهلية للسفر من قِبل البلدان المعنية، والحصول على التصاريح المطلوبة.