كرم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رجل الأعمال الهندي البارز ورئيس مجلس إدارة مجموعة لولو للتجزئة يوسف علي م. أ. بجائزة أبو ظبي المدنية الأولى، في أبوظبي.

ومُنحت جائزة أبوظبي المرموقة ليوسف علي لمساهمته البارزة في الأعمال والصناعة في أبوظبي ودعمه لمختلف المبادرات الخيرية.

وقال يوسف علي، المولود في ولاية كيرالا، بعد حصوله على هذا التكريم: أنا فخور جدا ولا أستطيع وصف مشاعري هذه اللحظة وإنه لشرف عظيم أن اتسلم مثل هذه الجائزة من أبو ظبي التي أعيش بها منذ 47 عاما، إذ وصلت إلى الإمارات العربية المتحدة في 31 ديسمبر 1973 بأحلام وآمال جديدة، بعد أن رأيت العديد من الصعوبات والتحديات المختلفة، وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص امتناني للقيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم، خصوصا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

يوسف علي هو الهندي الوحيد إلى جانب 11 شخصية أخرى بارزة من بينهم 9 من مواطني الإمارات العربية المتحدة الذين حصلوا على هذا الشرف العظيم هذا العام «جائزة أبوظبي»، وهي مبادرة من حكومة أبوظبي تكرم الأفراد الذين كرسوا أنفسهم لدعم تنمية إمارة أبوظبي والمساهمة فيها.

ويصف يوسف علي، ما تم تصنيفه مؤخرًا في قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2021 كأغنى هندي في الشرق الأوسط، بأنه الهندي الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط بفضل قربه من حكام الخليج.

الجوائز:

حصل رجل الأعمال الهندي على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة التكريم الهندي لما وراء البحار في عام 2005، و بادما شري في عام 2008، ووسام ملك البحرين في عام 2014، وجائزة الملكة البريطانية في عام 2017، إضافة إلى ذلك، فهو أيضًا أول وافد يحصل على تأشيرة إقامة دائمة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.