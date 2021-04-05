برعاية وتشريف الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، كُرم نخبة من رواد الأعمال التطوعية والإنسانية من قِبل المنظمة الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة، بمركز سمو الفكر للاستشارات الأسرية والتربوية.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاها الإعلامي القدير نزار العلي، ثم السلام الملكي، بعد ذلك ألقت ممثلة الفيدرالية للأعمال الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسفيرة النوايا الحسنة والسلام الدكتورة وفاء أبوهادي كلمة رحبت فيها بصاحبة السمو والسادة الحضور مباركة لهم بقدوم شهر رمضان ومباركة، وهذا الجمع الطيب الذي اجتمع على الخير، منوهة على أهمية دورهم في الأعمال التطوعية والإنسانية والتي من شأنها جعلت منهم قدوة للجميع ليكونوا على مفهوم كامل بمعنى التطوع، وشكرتهم على كل ما يقومون به من أعمال خير للمجتمع.

وأعلنت عن شراكة ما بين المنظمة ومركز سمو، بإقامة الدورات التدريبية وتطوير الذات، ابتداء بدورتي دبلومة العلاقات الدبلوماسية ودبلومة الدبلوماسي الصغير، بعد عيد الفطر المبارك.

كما أشارت أبو هادي إلى مبادرتي سلة رمضان، وكسوة العيد. وأشادت بتعاون الجميع في نشر مفهوم التكافل المجتمعي خاصة في شهر الخير.

ونقلت تحيات وشكر المدير الإقليمي للمنظمة الدكتور أيمن وهدان والمنسق العام للفيدرالية محمد أبو زيد على كل الجهود المبذولة من قبل رواد العمل التطوعي والإنساني. وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات والشركات.