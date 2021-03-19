نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 25,114 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 1 إلى 17 من شهر مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 1,961 مخالفة لأنظمة العمل و139 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة 2,112 إنذاراً.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت 1,281 بلاغاً وارداً عبر مختلف وسائل التواصل، تعاملت معها بشكل مباشر.

وأوضحت أن جولاتها الرقابية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل تجنباً لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معاً للرصد) في أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات.