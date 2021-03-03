أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، إعطاء أكثر من 1.000.000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن من خلال 405 مواقع للتطعيم في مناطق المملكة كافة.وستبدأ الوزارة قريباً توفير لقاحات فايروس كورونا في الصيدليات المجتمعية مجاناً داخل المملكة. ووقعت الوزارة اتفاقية شراكة إستراتيجية مع إحدى الصيدليات لتقديم اللقاحات أمس (الثلاثاء)، على أن يتم الإعلان عن موعد استقبال المواطنين والمقيمين قريبا. وتأتي الشراكة ضمن الخطة الإستراتيجية المعتمدة للمملكة للوصول إلى السيطرة الكاملة على الجائحة.وتقوم هيئة الغذاء والدواء حالياً بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية التي تسير بوتيرة عالية.وأوضحت الوزارة أن اللقاحات المعتمدة حالياً في السعودية أو تلك التي يتم تقييمها حالياً مجازة للاستخدام بدءاً لمن تخطى عمر الـ16 أو الـ18 عاماً. وبينت أنه تتم جدولة مواعيدها حسب «فئات الأولوية» المقرة في «الإستراتيجية الوطنية للتحصين من فايروس كورونا المستجد».وأتاحت الوزارة تقديم مواعيد «الجرعة الثانية» من لقاح كورونا للراغبين ممن تمت إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، كما جرى التوجيه بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم اللقاح المضاد لفايروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19»، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.وبدأت السعودية حملة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر 2020، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل لقاح «فايزر- بيونتيك»، وتم إعطاء الأولوية لثلاث فئات هي: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، ومَن يعانون أمراضاً مزمنة، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء كالعاملين في القطاع الصحي.