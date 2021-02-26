أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جرائم سرقة لمركبتين تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبالغ مالية من أصحابها ومحاولة الهروب بالاصطدام بدورية أمنية ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليهم، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح أبيض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.