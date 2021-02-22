أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم (الاثنين)، 17 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 15 يوماً 125 مسجدا، تم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة جاءت على النحو التالي: خمسة في منطقة الرياض، وستة في منطقة حائل، ومسجدان في المنطقة الشرقية ومسجدان في منطقة تبوك، ومسجد في منطقة الحدود الشمالية، ومسجد في منطقة نجران.

وأشارت الوزارة إلى فتح 7 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة جميعها بمنطقة الرياض.

ودعت الوزارة المصلين في حال الاشتباه بإصابتهم بفايروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المساجد لحين التأكد من سلامتهم، مجددة التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من إحضار السجادة وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامتهم.