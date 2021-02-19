نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام الأربعة الماضية 545 جولة ميدانية على الجوامع والمساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضح مدير عام الفرع بالجوف إبراهيم بن نزال السليمان أن الجولات أسفرت عن ضبط 23 مخالفة طُبقت بحقهم العقوبات المنصوص عليها، ومنها عدم ارتداء الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي.

وأكد استمرار متابعة الجوامع والمصلين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تسهم في الحفاظ على صحة الجميع وتحد من تفشي الوباء، ولن يتم التهاون في تطبيق النظام في حق كل من يخالفه.