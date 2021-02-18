بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية جامبيا أداما بارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بارو، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للقائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا رئيسة برلمان جمهورية كوسوفا السيدة فيوسا أوسماني بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيدة أوسماني، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.