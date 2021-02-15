أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الاثنين) 8 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق، بعد ثبوت 9 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثمانية أيام 70 مسجداً، تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن أربعة من المساجد المغلقة في منطقة الرياض، إذ تم رصد خمس حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اثنتان منها في جامع بحي الرحمانية، وحالة واحد في كل من أحياء حطين والشفا بالرياض، وواحدة بمسجد بمحافظة المزاحمية، ومسجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ومسجد في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة تم رصد حالة واحدة لإصابة كورونا في جميعها.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وجددت الوزارة في ختام بيانها دعوة المصلين إلى الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسئولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتدابير الوقائية قد يعرض الجميع للخطر.